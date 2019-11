Ulysses speelt gelijk en ziet grensrechter van tegenstander rood krijgen

Ulysses-MEC’07 2-2 (2-0). 10. Willem Brouwer 1-0, 30. Roy Roelofs ED. 2-0, 72. Juul Megens ED 2-1, 85. Rood staf-lid (MEC), 88. Guido van Dijk 2-2.

Al na tien minuten opende Ulysses-aanvoerder Willem Brouwer de score na een slippertje van MEC-doelman De Boer, die de bal door zijn vingers liet glippen. Twintig minuten later – terwijl enkele tientallen meters naast het complex de Pakjesboot van Sinterklaas aanmeerde in Megen - passeerde MEC’er Roy Roelofs zijn eigen doelman, die de bal nu van zijn voeten liet glippen. Een dik kwartier voor tijd kwam MEC terug via het eigen doelpunt van Juul Megens en twee minuten voor tijd schoot Guido van Dijk MEC naast Ulysses. Een staflid van MEC kreeg nog een rode prent van de scheidsrechter, omdat hij een bal woest wegtrapte. In de allerlaatste seconde dacht Willem Brouwer zijn Ulysses alsnog de winst te bezorger, maar zijn schot belandde op de paal.

Alem – Vesta SSA 0-2 (0-0) 57. Jeroen Zegers 0-1, 61. Ruben de Jong 0-2.

Alem-leider Ton Steenbekkers baalde van de eerste nederlaag van de thuisploeg. ,,We hebben ons niveau niet gehaald. We kwamen weinig voor het doel van de tegenstander en hadden ontzetten veel moeite om kansen te creëren. We gingen nog wel met een 0-0 stand de rust in, maar in de tweede helft gingen we niet beter spelen en dan verlies je tegen een fysiek goede tegenstander.”

Alem was voor de wedstrijd nog ongeslagen in de competitie, maar tegen Vesta SSA verloor het team voor het eerst. ,,Je weet dat het een keer gaat gebeuren alleen is het natuurlijk nooit leuk. We moeten er geen drama van maken het kan een keer gebeuren. We moeten ons gewoon herstellen volgende week en drie punten pakken tegen Teisterbanders”, besloot Steenbekkers

Volgens Vesta-trainer Mike Strik was het vanmiddag een zwaar duel: ,,Het was een echt tactisch spelletje en we gingen ook gelijk op.” Dat de ploegen elkaar in evenwicht hielden, zorgde ook voor een 0-0 ruststand. Pas twaalf minuten na rust viel het openingsdoelpunt: Jeroen Zegers zorgde voor de voorsprong van de bezoekers. Niet veel later verdubbelde Ruben de Jong die voorsprong naar 0-2. Strik: ,,Het was de bedoeling om na rust goed door te drukken. Ik ben blij dat dit gelukt is!”

Jan van Arckel – Teisterbanders 2-1 (1-1) 20. Dennis van Heusden pen. 1-0, 87. Luuk van Velsen 2-1.

Jan van Arckel-coach Marco van Loon zag zijn team in de slotfase de volle buit pakken. ,,Een prima uitslag alleen waren we te vaak onrustig. We kwamen uitstekend op voorsprong alleen moesten we blijven waken Teisterbanders. Ze hebben een aantal spelers die levensgevaarlijke zijn en daar moesten we voor oppassen. Alleen lag de bal al snel in het doel en stond het 1-1. Na de thee was het een redelijke gelijkwaardig wedstrijd, maar vlak voor tijd schoot Luuk van Velsen de bal uitstekend binnen, dit na een goede actie van Dennis van Heusden.”

Dennis van Heusden was met een doelpunt en een assist belangrijk voor de thuisploeg. Het had weinig gescheeld of Van Loon had zijn speler eerder naar de kant gehaald,, Ik was van plan om Dennis er net af te halen. Ik wilde wisselen alleen toen zag ik dat Luuk Hoogma net een trap had gekregen en ik wist niet zeker of hij door kon spelen. Ik liet Dennis er daarom nog in staan en uit de volgende actie maakte hij een prachtige actie en gaf een prima voorzet op Luuk van Velsen die voor ons het winnende doelpunt maakte. Daarna kreeg hij alsnog zijn wissel.”

Herpinia-NLC 1-1 (1-0). 44. Arian van Erp 1-0, 54. Pieter van de Meerakker 1-1.

In de eerste helft waren de beide teams aan elkaar gewaard, maar wist Herpinia toch met een voorspong de rust in te gaan. Net voor rust was het Arian van Erp die de bal achter de doelman van NLC schoot. René van der Putten, coach van de Lithse voetbalclub: ,,Kort voor rust is altijd geen fijn moment, dan lijkt het opeens lastig te worden.” Negen minuten na rust was de lichte paniek weer weg, want Pieter van de Meerakker trok de stand weer gelijk. Hoewel Herpinia in het laatste halfuur veel sterker was, werd er niet meer gescoord.

SCR-Cito 4-3 (1-0). 16. SCR 1-0, 25. Rood Celebi (Cito), 50. Armin Alibasic 1-1, 55. Baturhan Usta ED 2-1, 60. SCR 3-1, 70. Gökhan Balci 3-2, 73. Gökhan Balci 3-3, 85. SCR 4-3.

Na een kwartier kwam SCR vanmiddag op eigen terrein op voorsprong tegen Cito, dat tien minuten later met een man minder op het veld stond. Cito-coach Yavuz Demirci: ,,Celebi kreeg in minuut 22 een gele kaart omdat hij protesteerde nadat hij een elleboog in zijn gezicht kreeg. Drie minuten later kreeg hij zijn tweede gele kaart door een lichte overtreding.” Na die rode kaart werd het elftal van Demirci wakker geschud en ging het beter spelen. Pas na rust resulteerde dat in een gelijkmaker van Armin Alibasic. Vijf minuten later keek Cito weer tegen een achterstand aan, na een ongelukkige eigen goal van Baturhan Usta. SCR wist daar van te profiteren en boude de voorsprong uit tot 3-1.