Ulysses voelt zich bestolen: ‘Kan gebeuren, maar heel zuur’

Zondag 4EUlysses-trainer Anne Duis was na afloop van de wedstrijd tegen SCR niet te spreken over de arbitrage. De oefenmeester voelde zich bestolen, maar was ook realistisch.

SCR - Ulysses 3-1 (1-1). 29. Willem Brouwer 0-1. Rode kaart: 44. Bernd van de Camp (Ulysses, twee keer geel.

De arbitrage speelde een hoofdrol in Rijswijk. ,,We voelen ons bestolen‘’, verklaart Ulysses-trainer Anne Duis. ,,Bernd van de Camp kreeg een elleboog en ging bij dat duel naar de grond, maar beide spelers kregen een gele kaart. Na rust kreeg SCR geen kansen. Maar we kregen een vrije trap tegen omdat onze keeper te lang zou hebben gewacht, maar die werd lastiggevallen door een speler bij het uittrappen. Die vrije trap gaat erin, een kwartier voor tijd. Het was een scheidsrechter in opleiding en dit kan gebeuren, maar het is heel zuur voor ons.’

Cito - Jan van Arckel 3-0 (1-0). 6. Armin Alibasic 1-0, 55. Armin Alibasic, 70. Armin Alibasic.

Armin Alibasic was de grote man bij Cito. Hij profiteerde van twee keepersfouten en gooide de wedstrijd ook in het slot. ,,Pas na rust zag je het verschil in kwaliteit’, vertelt Cito-trainer Yavuz Demirci. ,,We hebben ook mooi uitgespeelde kansen gehad, maar die gingen er dan niet in. Op basis van de tweede helft was dit een terechte uitslag.’

Buren - Herpinia 1-3 (0-2). 21. Gijs van den Heuvel 0-1, 26. Willem van Ras 0-2, 80. Wesley Megens 1-3.

,,We waren heel dominant in de eerste helft. Als we iets zorgvuldiger in de aanval waren geweest, dan hadden we een ruimere voorsprong gehad’, aldus Herpinia-trainer Maarten Hendriks, die tegenstander Buren complimenteert. ,,We hadden kansen op de 0-3, maar het werd toch nog spannend. Aan de spelopvatting van Buren was zeker niet te zien dat ze onderaan de ranglijst staan en met een beetje pech hadden ze nog op 2-2 kunnen komen. Uiteindelijk hebben we de zege dikverdiend over de streep getrokken.’

NLC ’03 - MEC ‘07 2-3 (2-3). 1. Wouter Bijl, 43. Jelle Fransen.

Een bijzonder scoreverloop op Sportpark De Akkeren: na de goed uitgespeelde openingstreffer moest NLC ‘03 binnen tien minuten liefst drie tegengoals slikken. ,,Een buitenspeldoelpunt, een eigen doelpunt en een fout‘’, somt NLC ‘03-trainer Rene van der Putten op. ,,In de tweede helft kregen we genoeg kansen; er werd zelfs nog een bal van ons uit de kruising geplukt. We zitten in de hoek waar de klappen vallen, maar we moeten hard blijven werken.‘’

SSA Vesta - Maliskamp 2-1 (1-1). 15. Lars Lenting 1-0, 75. Jelle Stegeman 2-1.