Unicum: 16-jarige Van Bijnen scoort niet namens Vlijmense Boys

RKDVC - Vlijmense Boys 1-1 (1-0) RKDVC – Vlijmense Boys 1-1 (1-0) 42. Bauke Bakkers 1-0, 48. Ayoub Bakkali 1-1.

Moment van de wedstrijd: In de allerlaatste seconden maakte de uitstekend keepende Matthew van Dommelen een blunder, maar invaller Jan Bullens vergat dat af te straffen. Dat was in een notendop de essentie van dit duel: RKDVC, dat aardig speelde, ging te nonchalant om met de kansen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De pas zestienjarige Bjorn van Bijnen, die in de afgelopen acht wedstrijden negen keer had gescoord, kwam helemaal niet in het stuk voor. ,,Ik denk dat ik de bal maar een keer of drie heb geraakt”, zegt de aanvaller. ,,Voorin kwamen we helemaal niet aan voetballen toe.”

Nieuwkuijk - VCB 4-1 (3-0) 4. Brent de Wijs 1-0, 19. Mitchell Fitters 2-0, 39. John van Dommelen (pen.) 3-0, 82. Alex van de Water 4-0, 86. Bas Bertens 4-1.

Moment van de wedstrijd: Het eerste doelpunt. “Daarna wisten we dat we die wedstrijd zouden winnen”, vond Kuijk-trainer Patrick Berkelmans, ,,want we hadden weinig te duchten van VCB.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de zege hielp Nieuwkuijk twee andere clubs in de gemeente Heusden: Haarsteeg en Vlijmense Boys, die in een netelige positie verkeren. Berkelmans: ,,We hebben onze sportieve plicht vervuld. Bovendien is het lekkerder om met een goed gevoel aan de nacompetitie te beginnen, dus met overwinningen.”

Zwaluw VFC - Haarsteeg (1-0) 10. Julius Emmanuel 1-0, 48. Martin de Laat 2-0, 80. Martin de Laat 3-0, 88. Karim Kaaouass 4-0, 90. 5-0.

Moment van de wedstrijd: Het eerste doelpunt van Zwaluw. ,,Daarna gingen de kopjes hangen”, zag Haarsteeg- trainer Roger Schouwenaar. ,,Toen vlak na rust het tweede doelpunt viel, stortten we als een kaartenhuis in elkaar.”

Tien minuten voor tijd schoot Zwaluw-spits Martin de Laat de luidbejubelde 3-0 op het scorebord. ,,Die hing al een tijdje in de lucht. We hebben een puike wedstrijd gespeeld”, aldus Zwaluw-coach John Laponder.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Zwaluw VFC is na de klinkende thuiszege op Haarsteeg een heel stuk dichter bij directe handhaving gekomen. ,,Nog één punt en we zijn er”, voorspelde Laponder.

Het was het eerste volledige duel dat Schouwenaar bij Haarsteeg op de bank zat. Vorige week duurde de wedstrijd tegen TGG slechts elf minuten.

FC Engelen - BMC 0-2 (0-0). 51. Richard de Laat 0-1, 78. Joost Mathijssen 0-2. Rode kaart: 71. Walid Johri (FC Engelen).

Moment van de wedstrijd: BMC-aanvaller Joost Mathijssen had enkele spuiten gehad in zijn enkel, waardoor hij voor het eerst sinds lange tijd pijnvrij kon spelen. Dat wierp zijn vruchten af; Mathijssen maakte tegen FC Engelen de bevrijdende 0-2 namens BMC.

Bijzonderheid van de wedstrijd: FC Engelen-coach Ron Schrier hoopt dat zijn spelers geleerd hebben van het treffen met BMC. ,,We hebben teveel gele kaarten gehad vanwege praten. Dat moet er echt uit.”

BVV - ODC 3-2 (2-1). 17. Dylano Dekker 1-0, 31. Guillermo Le Couvreur 2-0, 44. Sjoerd van Lokven 2-1, 56. Lex van de Biggelaar 2-2, 61. Guillermo Le Couvreur.

Moment van de wedstrijd: Voor beide ploegen was het vanmiddag een kwestie van aanhaken of definitief afhaken in de strijd om de titel. ODC verloor en zag zijn seizoen daarmee als een nachtkaars uit gaan. ,,Het is niet anders. Nu is het zaak om dit seizoen op een waardige manier af te sluiten”, baalde ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

Bijzonderheid van de wedstrijd: BVV-coach Erik Meulendijk startte met zes spelers die aan de ramadan meedoen. ,,Daardoor heb ik de tactiek iets aangepast. Het had geen zin om constant hoog druk te zetten, want dan waren die jongens na één helft al helemaal kapot geweest”, vertelde Meulendijk.

Taxandria - TGG 2-1 (1-0). 12. 1-0 (pen.), 81. 2-0, 89. Achmed Moujahid 2-1. Rode kaart: 83. Marijn Kuypers (TGG).

Moment van de wedstrijd: Dat was de dubbele achterstand waar TGG tien minuten voor tijd tegenaan keek. ,,We speelden sowieso met weinig pit en beleving”, vond TGG-coach Ricardo Aguado.

Bijzonderheid van de wedstrijd: TGG-spits Marijn Kuypers kwam vlak voor tijd in een opstootje terecht en zag direct rood. ,,Op het moment dat de scheidsrechter dichterbij kwam was Marijn aan het duwen”, zag Aguado.

SVSSS - SCG’18 3-1 (3-1). 5. Ramon Dekkers 1-0, 13. Nick Vliegenthart 1-1, 18. Stefan Dekkers 2-1, 25. Stefan Dekkers 3-1.

Moment van de wedstrijd: SCG-coach Aschwin van Kessel was ondanks de 3-1 nederlaag niet ontevreden over het vertoonde spel. ,,We hebben veel meer balbezit gehad, maar we gaven de goals veel te makkelijk weg.”