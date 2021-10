Uno Animo kent nare middag: 4-1 verlies en twee knieblessures

Kruisland SC – Uno Animo 4-1 (1-1). 27. Jeremy Goveia 1-0, 29. Kevin Beerens 1-1, 62. Yoeri Rombouts 2-1, 78. Youri Rombouts 3-1, 90+3. Youri Rombouts 4-1.

,,Ik denk dat deze uitslag ietwat geflatteerd is”, zei Uno-coach Rick van Loon. ,,Ik denk dat 2-1 of 3-1 een betere weerspiegeling van de wedstrijd was. Maar we konden het aanvallend in ieder geval niet bolwerken vandaag.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: de knieblessures van Thijs Molenschot en Kevin Beerens. ,,Kevin viel in voor Thijs en zorgde voor de gelijkmaker. In de tweede helft viel hij geblesseerd uit. De een kon zelf de bus uitlopen, de ander moesten we eruit dragen. Ik hoop dat het meevalt, maar best zeg het er niet uit”, zag Uno-coach Rick van Loon.

RBC – VOAB 1-0 (0-0). 85. Imran Echambit 1-0.

,,We kunnen ons goed meten met de grootste titelkandidaat”, stelde VOAB-coach Werner Cools. ,,We waren gelijkwaardig aan elkaar, een punt zat er echt wel in. Maar wij hadden het geluk niet mee bij sommige kansen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: de krachtmeting met RBC. ,,Met alle aankopen die zij hebben gedaan, hebben wij gewoon tot de 85ste minuut goed mee kunnen doen. Als team hebben we laten zien gelijkwaardig te zijn. We kregen daar ook de complimenten voor, maar ik had liever wat minder gespeeld en toch (een) punt(en) gepakt”, aldus VOAB-coach Cools.

Rijen – WSC 2-0 (2-0). 22. Luc Heestermans 1-0, 30. Freek Trommelen 2-0.

,,We kennen een uitstekende start van het seizoen”, stelde Rijen-trainer Freddy Kruijs. ,,Tegen WSC waren wij gewoon effectiever. De goals vielen ook op de goede momenten, kort na elkaar. In de tweede helft hebben we het volwassen uitgespeeld.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: de teamspirit van Rijen. ,,We hebben echt als één team geopereerd. De jongens willen voor elkaar werken en het publiek dat achter de ploeg stond gaf extra motivatie.”

Mounir Maamar, een van de meest ervaren spelers bij WSC, kon na enig blessureleed weer vanaf de eerste minuut starten. De flegmatieke aanvaller kreeg twee prachtige kansen om de Waalwijkers een resultaat te bezorgen, maar kennelijk miste de aanvaller nog ritme om die buitenkansjes te promoveren tot doelpunten. Rijen daarentegen was een stuk efficiënter voor het doel. Het is de tweede nederlaag voor WSC, dat op één punt blijft steken. ,,Toch heb ik aanknopingspunten gezien waarmee we verder kunnen”, zegt trainer Peter Verzijl. ,,We houden ons goed aan de afspraken, veroveren de bal op die plekken waar het noodzakelijk is. En we creëren kansen, maar het probleem zit ‘m in de eindfase.”