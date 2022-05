Uno Animo krijgt pak slaag, Nulandia nog één zege verwijderd van kampioenschap

Op bevrijdingsdag stonden er drie inhaalwedstrijden op de rol. Uno Animo ontving SC Kruisland, maar verloor op eigen veld met 1-4. FC De Rakt was te sterk voor SCMH en Nulandia had het lastig met RKKSV, maar wist de drie punten toch mee naar Nuland te nemen. Een overzicht.

2E | Uno Animo - SC Kruisland 1-4 (0-2) 25. Youri Rombouts 0-1, 45. Youri Rombouts 0-2, 55. 0-3 (strafschop), 58. Ruben van Loon 1-3, 1-4 (strafschop).

Uno Animo moest het duel van afgelopen zondag inhalen, nadat de scheids van dienst een blessure in de 50ste minuut opliep. Uno Animo-coach Rick van Loon zag dat zijn equipe goed aan de wedstrijd begon. ,,We hadden niets de verliezen, dus we gingen vol vooruit’’, sprak Van Loon. ,,Na vijf minuten kregen we een makkelijk gegeven penalty tegen. Daarna hadden we niet meer het gevoel dat we drie doelpunten gingen wegpoetsen.’’ Even later schoot Ruben van Loon nog een vrije trap binnen, maar meer dan dat kon de ploeg uit Loon op zand in de overgebleven speeltijd niet forceren.

4E | FC De Rakt - SCMH 3-0 (3-0) 2. Jorg Verhoeven 1-0, 27. Thomas Mertens 2-0, 43. Thomas Mertens 3-0.

Al vroeg in de wedstrijd kwam FC De Rakt op voorsprong. Trainer Eugene Marijnissen zag zijn ploeg volop kansen creëren en nog voor het rustsignaal op een 3-0 voorsprong komen. ,,De eerste helft speelde we zeer goed en kregen we veel scoringskansen’’, vertelde een tevreden Marijnissen. ,,Maar in de tweede helft benutten we te weinig.’’

De ploeg van SCMH-trainer Stan Vos gaf volgens de oefenmeester drie cadeautjes weg. ,,Op zich ging het gelijk op, maar door drie persoonlijke fouten, zoals verdedigers die niet goed staan, verloren we de wedstrijd’’, vertelde Vos. ,,We pakken het daarna goed op. We konden de nummer twee goed onder druk zetten en kregen zelf ook kansen.’’ Desondanks zag de trainer een aantal nieuwe jongens, die moesten invallen vanwege de vele blessures in zijn elftal, goed presteren.

4G | RKKSV - Nulandia 0-2 (0-0) 84. Thomas de Laat 0-1, 89. Gijs Kerkhof 0-2.

Het was een spannende wedstrijd zonder goed voetbal, vond Nulandia-trainer Marc van Delft. ,,Maar dat was ook niet mogelijk op dat veld’’, vertelde de oefenmeester. ,,De tegenpartij ging er ook vol voor om ons punten af te snoepen en wij waren toch wat gespannen.’’ De spanning kwam volgens de trainer ook mede door de hoeveelheid publiek dat met de fiets was afgereisd naar Sportpark Eikenhage. ,,Daar moeten we ook mee leren omgaan, de druk die daarbij komt kijken.’’ Het was billenknijpen voor Nulandia, want pas laat in de wedstrijd viel de beslissing. ,,Nog een keer winnen komende zondag en dan kan het dak eraf’’, sprak Van Delft, doelend op de mogelijke promotie bij winst tegen Elshout.

RKKSV-trainer Ramon van Rixtel zag zijn ploeg maximaal presteren met de middelen die het had. ,,Voor de toeschouwers was het niet om aan te gluren, maar de spanning zal het wel goed hebben gemaakt’’, vertelde Van Rixtel. ,,Op een ongelukkige manier krijgen we het eerste tegendoelpunt tegen, waarna we zelf nog een grote kans op de gelijkmaker kregen.’’ De oefenmeester was na de wedstrijd trots op de prestaties van zijn equipe. ,,Ze hebben voor iedere meter geknokt.