Uno Animo moet voor 33 minuten naar Prinsenbeek door blessure scheidsrechter: ‘Zit niemand op te wachten’

Beek Vooruit – Uno Animo gestaakt bij 2-1 (1-1). 8. Flemming Oprel 1-0, 11. Rick van Loon 1-1, 57. Joost Schalk 2-1.

Op gelukkige wijze kwam de thuisploeg op voorsprong – Mathijs Knapen schoot de bal tegen de rug van Flemming Oprel waarna de bal in het Loonse doel belandde. Enkele minuten later krulde Rick van Loon een vrije trap tegen de touwen: 1-1, tevens de ruststand.

Enkele minuten na rust ging het mis. De scheidsrechter ging op de grond zitten. Hij legde het spel stil, kreeg een behandeling aan zijn kuit en wilde het nogmaals proberen. Vijf minuten later staakte de arbiter het duel definitief, enkele tellen nadat Renz van Son de bal tegen het lijf van Joost Schalk had geschoten: 2-1. ,,Wat een pech. Ik had natuurlijk liever gehad dat hij direct was gestopt”, zei Uno-coach Kees van Loon. ,,Voor 33 minuten naar Prinsenbeek, daar zit niemand echt op te wachten.”

DESK – WSC 4-3 (2-1) 1. Soufiane Bakkali (pen.) 0-1, 5. Mounir Maamar 1-1, 43. Nicky van Ooijen 2-1, 59. Yorick Hulsman 2-2, 73. Belmin Popara 2-3, 81. Koen van Baardwijk (pen.) 3-3, 84. Koen van Baardwijk (pen.) 4-3. Rood: 81e minuut Tom van Brakel van WSC.

Het hele seizoen bleef de muziekinstallatie van DESK na de wedstrijd in de kleedkamer muisstil: winnen kreeg de hekkensluiter niet voor elkaar. Gistermiddag schalde Valeria, gezongen door Rob van Daal, loeihard door de speakers. Eindelijk een driepunter, de strohalm om niet rechtstreeks te degraderen was gegrepen.

Dat was te danken van Tom van Brakel. Hij maakte een oliedomme overtreding op Daan van Loon. Hij had de bal al uit de lucht geplukt toen de de doelman Van Loon met zijn knie een paardenkus gaf. Hij kreeg een rode kaart, Koen van Baardwijk benutte de strafschop. Een paar minuten later mocht Van Baardwijk weer aanleggen na een wat ongelukkige handsbal. ,,De keeper heeft ons gered”, vond Nicky van Ooijen, die vorig seizoen nog bij WSC voetbalde. ,,Eindelijk zit het ons ook een keertje mee.”

Cluzona – Rijen 0-2 (0-1). 28. Luc Heestermans 0-1, 76. Tom Roovers 0-2.

,,We hebben verdiend gewonnen”, vond Rijen-trainer Freddy Kruijs. ,,Met het gevaar dat zij kunnen stichten, is het altijd opletten maar de jongens hebben heel gefocust gespeeld.”

Kruijs wilde zijn centrale verdedigers Luc Haagh en Jordi Doms complimenten voor hun spel. ,,Zij waren onze rots in de branding vandaag.” Mede door hun sterke optreden stapte Rijen voor de derde keer seizoen zonder tegengoal van het veld.

FC Tilburg – VOAB 0-2 (0-1). 10. Casper van Beers 0-1, 61. Sam van der Weijden 0-2.

,,In de bespreking heb ik de nederlaag in Goirle aangehaald en dat heeft gewerkt”, zei VOAB-coach Werner Cools. ,,Deze onberekenbare ploeg mag je niet onderschatten en dat hebben de jongens ook niet gedaan. Ik ben tevreden.”

,,Ik denk dat hier iets meer in had gezeten”, stelde Tilburg-trainer Sofus de Rooij. ,,In de eerst helft vervallen we in oude fouten en dat gat kunnen we daarna niet overbruggen. Als we spelen zoals in de tweede helft, boeken we misschien wel een beter resultaat.”

VOAB boekte zijn derde zege op een rij en dat was de Goirlese ploeg dit seizoen nog niet gelukt. ,,Hiermee houden we zicht op de top 4 en dat is mooi”, zei coach Cools.