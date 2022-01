Uno Animo-trainer Kees van Loon: ‘Kunst- en vliegwerk nodig om de competitie uit te spelen’

Nog voordat de competitie begon, stond Uno Animo al met 1-0 achter: jullie konden geen assistent-scheidsrechter leveren. Hoe heb jij dat ervaren?

,,Het was teleurstellend dat je binnen je eigen vereniging niemand kunt vinden. Gelukkig is het nu opgelost. De oude trainer van het dameselftal van SVSSS is er na vijf wedstrijden bijgekomen. In die tussentijd hebben we gerouleerd met clubmensen die zich niet vast wilden leggen. Dat is natuurlijk niet ideaal. Een clubgrensrechter is in wezen een onderdeel van de laatste linie, hoort er in principe altijd bij te zijn. Hij kan ook bepalend zijn door scherp te zijn als het er echt om gaat.”

Acht punten uit negen wedstrijden. Het houdt niet over.

,,Klopt, al hebben we ons na een povere start met één punt uit vier wedstrijden goed opgericht. Of het iets met het gedoe rondom de assistent-scheidsrechter had te maken? Ik denk het niet. We troffen het niet met de clubs. Kijk maar naar de stand, die staan allemaal hoog in het linkerrijtje. Daarna ging het een stuk beter, inclusief doorgaan in de beker. We zaten dus in een goede fase, zouden vooral clubs treffen uit het rechterrijtje en dus stappen naar boven kunnen zetten. En toen gooide corona de boel op slot. Jammer.”

Hoe zijn jullie die voetballoze periode doorgekomen?

,,Toen we nog op zondag mochten trainen, hebben we dat nog gedaan. Daarna was het alleen mogelijk met tweetallen. Dat hebben we geschrapt, want in de vorige lockdowns was de animo voor die vorm niet groot.”

Heb je er eigenlijk nog wel zin in? Het zwaard van Damocles blijft boven de competitie hangen.

,,Ik verwacht dat de competitie wordt uitgespeeld. Maar daarvoor is wel wat kunst- en vliegwerk nodig. Alleen op zondag wordt een heel lastig verhaal. Dan moeten we, behoudens carnaval, elke week kunnen spelen. Gaat ‘m niet worden, het weer zal zeker een paar keer spelbreker zijn. Dus gaan we door de week voetballen. Lastig, hoor. Uitwedstrijden naar Cluzona in Wouw, regel maar dat spelers op tijd vrij kunnen krijgen.”

Je zoon Rick speelde eerst bij je, nu is hij je assistent. Was dat wennen?

,,Niet echt. Ik zie Rick niet meer als een echte assistent, we werken op een gelijkwaardige basis. We hebben hetzelfde voetbal-DNA, dat zie je terug in de opstellingen. Hij zet er eentje op papier, ik ook. Leggen we die naast elkaar, dan komen die bijna nagenoeg met elkaar overeen. Het is een goede zet geweest, daardoor is onze relatie nog volwassener en hechter geworden.”