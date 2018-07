Uno Animo-trainer Van Loon: 'VVSB is een topploeg, blij met thuiswedstrijd'

bekerlotingDe loting voor de KNVB-beker is goed gevallen bij Uno Animo. De ploeg uit Loon op Zand werd gekoppeld aan tweede divisionist VVSB. Trainer Kees van Loon is tevreden. ,,Ik ben blij met de loting, VVSB is een topploeg in het amateurvoetbal."

Vorig jaar was Van Loon assistent toen de ploeg de finale van de districtsbeker haalde, nu staat hij op eigen benen als Uno Animo aantreedt in het landelijke bekertoernooi. Hij was niet aanwezig bij de loting, maar ontving het goede nieuws al snel. ,,We hebben het natuurlijk fantastisch gedaan door de eerste ronde te overleven", vertelt de trainer met een knipoog. De stuntploeg uit Loon op Zand slaat namelijk de eerste kwalificatieronde over en stroomt pas in de tweede ronde in. De winnaar van dat treffen plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Thuis

In de tweede ronde neemt Uno Animo het dus op tegen VVSB. ,,Je weet dat het voor ons als tweedeklasser allemaal moeilijke tegenstanders zijn, maar dan ben ik blij dat de naam van VVSB uit de koker kwam. Zij hebben zich echt gemanifesteerd als topamateurclub in Nederland. Het had ook Dongen of UNA mogen zijn, iets lokaler, maar dit is ook echt een topploeg. Ik ben blij dat we thuisspelen."

Uno Animo begint op 7 augustus met trainen. ,,Aangezien we nu niet op 18 augustus spelen (dan is de eerste ronde, red.), hebben we nu afgesproken om te oefenen tegen OJC Rosmalen. Zij zijn ook vrijgeloot voor de eerste ronde. Treffen we alvast een ploeg van een soortgelijk niveau", legt Van Loon uit.

Hij beseft dat Uno Animo niets te verliezen heeft. ,,We zien het als het toetje van de bekerfinale, dat was al heel mooi." Van Loon kijkt uit om aan de trainersklus te beginnen. ,,Uit emotie: ik heb hier altijd in de jeugd gespeeld. Maar ook uit nieuwsgierigheid. Want we willen deze ploeg zo lang mogelijk op dit niveau houden", aldus de trainer van de tweedeklasser.

VVSB

VVSB eindigde vorig seizoen op de achtste plek in de tweede divisie. De ploeg uit Noordwijkerhout verwierf landelijke bekendheid door de halve finale van de landelijke beker te bereiken. De ploeg schakelde onder meer FC Den Bosch (2-3 na 2-0-ruststand) en FC Emmen (3-1) uit. In de halve finale was FC Utrecht met 3-0 te sterk.