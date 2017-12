Update bekervoetbal: ook een streep door Heeze - Den Dungen

Zondag werd nog wel het hele programma eruit gegooid in verband met het winterse weer. ,,Een algehele afgelasting voor het bekervoetbal is vandaag niet van toepassing”, legt Ruben van Horssen, woordvoerder van de KNVB, uit. ,,Het was wel mogelijk om daarvoor te kiezen in verband met het weeralarm van gisteren, maar vanmorgen is anders besloten.”