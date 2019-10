Vakantieganger Jim de Laat is bij terugkomst meteen belangrijk voor SVSSS

Tweede klasse H7-0 verliezen, dat gaat niet in de koude kleren zitten. Iets in die trend moet Jim de Laat ook hebben gedacht. De topschutter van SVSSS keerde deze week terug vakantie, trainde zondagmorgen mee met het tweede en was als invaller meteen beslissend voor SVSSS.

SVSSS - Berghem Sport 1-0 (0-0). 82. Ruben Diederen 1-0 (pen.).

SVSSS heeft zich gerevancheerd na de zware 7-0 nederlaag van vorige week tegen Vianen Vooruit. ,,We hebben het fantastisch gedaan”, aldus SSS-trainer Cemal Yilmaz. ,,De doelstelling was winnen en op de nul spelen. We hebben ‘Vianen’ geanalyseerd met onder andere als gevolg dat we niets weggaven.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was de invalbeurt van Jim de Laat. ,,Hij kwam net terug van vakantie en had diezelfde ochtend met het tweede meegetraind. In de slotfase werd hij gevloerd waarna Ruben de penalty raak schoot”, aldus een tevreden Yilmaz.

,,Het was een moeizame wedstrijd om eerlijk te zijn”, concludeerde Berghem Sport-trainer Willem van der Burgt. ,,We hebben te weinig afgedwongen in de eerste helft, en het was grotendeels hetzelfde in de tweede helft. Des te zuurder is het dan dat onze doelman per ongeluk iemand in de 16 onderuit duikt, waarop een penalty dan de wedstrijd beslist.”

Heeswijk – Prinses Irene 2-0 (1-0). 25. Wouter van Dijke 1-0, 70. Wouter van Dijke 2-0.

,,Wij waren gedisciplineerder aan de bal en zorgden ervoor dat zij er niet doorheen kwamen”, stelde Heeswijk-aanvoerder Tom Sleddens. ,,Vooral onze keeper speelde goed. Hij was de hele week ziek maar was vandaag briljant.” Prinses Irene-oefenmeester Erik Meulendijk zag het minder positief in. ,,We waren de betere ploeg maar puntje bij paaltje hebben we te weinig gecreëerd.”

Bijzonder was dat Heeswijk-keeper Ard Groenendijk geen minuut trainde afgelopen week, maar de sterren van de hemel keepte. ,,Absoluut onze man of the match”, concludeerde aanvoerder Sleddens.

Volharding – Venhorst 2-0 (2-0) 15. 1-0, 38. 2-0.

,,Onze keeper had een goede dag, anders was het verder uitgelopen”, stelde de teleurgestelde Venhorst-coach Joost Janssen. ,,We hebben weinig weggegeven maar we missen rust en overzicht, waardoor we van die frotgoals tegen krijgen. Dat moet anders, we hebben weer een overwinning nodig.”

Helvoirt - DAW 0-1 (0-0) 83. Corik Megens 0-1.

,,Strijd voerde de boventoon”, stelde DAW-trainer Rob van der Ven. ,,In de tweede helft was Helvoirt sterker, maar wist Bart Vos de bal diep te steken op spits Corik Megens, die hem in de lange hoek schoof.”

Helvoirt-verslaggever Jurgen Hamers: ,,Helvoirt was niet beter en niet slechter dan DAW, maar brengt aanvallend nog te weinig.” Net als vorige week tegen Vinkel verliest Helvoirt door één tegendoelpunt in de slotfase van het duel.

Emplina – Volkel 3-2 (1-0). 21. Thomas van de Horst 1-0, 46. Guillermo le Couvreur 2-0, 63. Justin Damen 2-1, 65. Justin Damen 2-2 (pen), 67. Guillermo le Couvreur 3-2.

Emplina-trainer William van Overbeek: ,,Na een halfuur hebben we met een paar omzettingen ervoor gezorgd dat ons middenveld niet meer overlopen zou worden. Dit heeft voor meer rust gezorgd.”

Met twee doelpunten had Guillermo le Couvreur een belangrijk aandeel in de overwinning van Emplina op Volkel. Bij het eerste doelpunt zorgde Michiel Buijs voor de assist, bij de tweede treffer kwam de assist van Bram van Doremalen.

,,Zonde, we komen mooi tot 2-2 terug maar verliezen raken eigenlijk direct daarna weer op achterstand”, zei Volkel-oefenmeester Michiel Jans. ,,Voetballend was het prima. We kregen de betere kansen en speelden over de gehele wedstrijd gezien een betere pot dan de tegenstander.”

Bijzonder was dat de Volkel-coach naderhand werd gecomplimenteerd om zijn spel. ,,Het draait echter om de punten, niet om het spel”, deed hij de lovende woorden af.

Olympia’18 – EVVC 1-0 (0-0). 65. 1-0 (pen). Rood: 55. Mark van Zoggel (2x geel, EVVC).

EVVC-trainer Antwan van Rijn: ,,De rode kaart en de benutte strafschop zorgden voor een flinke tik bij ons, maar de jongens zijn blijven gaan voor een punt.” Zo’n tien minuten voor tijd kreeg Olympia’18 een tweede strafschop, die naast werd geschoten.

Real Lunet – Vianen Vooruit 1-1 (1-1). 25. 0-1, 40. Enim Balta 1-1.

Real Lunet-trainer Glenn Simon: ,,Op basis van het aantal gecreëerde kansen hadden we vandaag de overwinning verdiend. Vooral in de eerste helft hebben we goed gespeeld.”