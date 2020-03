Van Alphen doet volgens coach denken aan fenomeen Haaland

Boerdonk – Irene 5-1 (1-1). 12. 0-1, 29. Roy Neuteboom 1-1, 51. Job Vermeulen 2-1, 63. Tim van Alphen 3-1, 69. Tim van Aplhen 4-1, 78. Tim van Alphen 5-1.

,,Een mooie wedstrijd en de derde winst op rij voor mijn ploeg”, vatte Johan Strouken, trainer van Boerdonk, het duel samen.

Strouken was euforisch over het spel van Tim van Alphen. ,,Tim zette Haaland (jonge spits van Dortmund die dit jaar opzien baart door veel te scoren, red.) in zijn schaduw. Hij was werkelijk fenomenaal met drie schitterende goals.”

FC Uden – Nieuw Woensel 4-0 (2-0). 12. Jorg Tunnissen 1-0, 34. Ryan Janga 2-0, 53. Ryan Janga 3-0, 65. Ryan Janga 4-0.

,,Voor mij was het een saaie pot want Nieuw Woensel heeft geen kans gehad”, aldus keeper Kevin Vullings van FC Uden.

Een overwinning tegen de koploper is volgens Vullings een goede opsteker voor zijn ploeg. ,,We gaan voor de tweede periode en dan is deze ruime overwinning tegen de lijstaanvoerder natuurlijk goed voor het moraal.”

Keldonk – Nederwetten 1-1 (1-1). 2. 0-1, 11. Luuk Cremers 1-1.

,,We hebben onszelf niet beloond want gezien het aantal kansen dat we creëerden, hadden we moeten winnen”, zag trainer Ruud Fleskens van Keldonk.