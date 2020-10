Van Beers en Spijkers belangrijk voor VOAB

VOAB – Cluzona 3-1 (3-0). 16. Casper van Beers 1-0, 22. Tom Spijkers 2-0, 33. Casper van Beers 3-0, 54. Ruben Maas (pen.) 3-1.

,,Met zo’n uitslag kun je wel thuiskomen”, jubelde VOAB-coach Werner Cools, die vorige ontmoeting in Wouw nog met 1-0 verloor. ,,Dit is een belangrijke overwinning voor ons.” Hij was met name erg te spreken over de eerste helft. Die noemde de trainer nagenoeg ‘perfect’. Daarna viel VOAB wat terug, zonder écht in de problemen te komen. ,,De eerste helft is de basis van deze overwinning geweest.”

Naast aanvoerder Casper van Beers vond ook Tom Spijkers het net. Hij verdiende een pluim, vond coach Cools. ,,Tom heeft wat ongelukkige weken gekend in zijn afronding. Hij laat zien een neusje voor de goal te hebben. Hij zorgt ook voor diepgang in ons spel. Fijn om zo iemand in de ploeg te hebben.”

Madese Boys - WSC 2-2 (2-0) 3. 1-0, 44. 2-0, 66. E.d. 2-1, 76. Souleimane Bah 2-2.

WSC had na een beroerde start in de eerste helft het heft in handen genomen. Dat vlak voordat de thee werd opgediend Madese Boys met een zondagsschot op een 2-0 voorsprong kwam, noopte trainer Patrick Berkelmans tot ingrijpen. ,,Ik heb er een verdediger afgehaald, we zijn met drie man achterop gaan voetballen. Souleimane Bah kwam er als linkervleugelaanvaller in om de voorhoede te versterken. Ik moest risico nemen, anders was je verzekerd van een nederlaag.” Het leverde de achttienjarige eerstejaars senior een treffer op. De bal werd panklaar voor hem neergelegd en met een bekeken schot liet tekende zijn allereerste competitiedoelpunt in het eerste elftal van WSC aan. Het betekende de gelijkmaker. De aansluitingstreffer was van Madese makelij, de bal werd achter de eigen doelman gekopt. ,,Voordat het zover was, hadden we zelf al moeten scoren”, vond Berkelmans.

Bijzonderheid: Souleimane Bah, overgekomen vanuit de jeugd, had WSC in de extra tijd nog naar de tweede competitiezege kunnen schieten, maar zijn inzet belandde op de paal.

Rijen – Beek Vooruit 4-1 (2-0). 23. Glenn van Riel 1-0, 35. Gijs van den Berg 2-0, 83. Freek Trommelen 3-0, 87. Loek Schalk 3-1, 90. Freek Trommelen 4-1.

,,Een beetje geflatteerd is de uitslag wel. Maar we hebben zeker verdiend gewonnen”, zei Rijen-trainer Freddy Kruijs. ,,Na de 2-0 sloop er wat gemakzucht in, maar Beek Vooruit hield ons scherp genoeg met hun aanvallende kwaliteiten. Uiteindelijk ben ik heel erg tevreden. De jongens hebben het hartstikke goed gedaan.”

Kruijs prees Trommelen na zijn twee doelpunten de hemel in. ,,Freek is zo’n liefhebber, een echt voorbeeld voor de groep en altijd positief. Met zijn werklust dwingt hij die goals af.” De teller van de Rijense spits staat op vier treffers.

Bavel – Uno Animo 5-2 (0-1). 35. Danny Kuijpers 0-1, 54. Kobus Boons 0-2, 65. Sander van Gils 1-2, 70. Niek Akkersmans 2-2, 71. 3-2, 78. Sander van Gils 4-2, 90. Niek Akkermans 5-2.

,,Ik heb naar twee wedstrijden tussen Bavel en Uno Animo zitten kijken”, zei een verbaasde Uno-coach Kees van Loon. ,,De eerste helft waren wij zeer goed, de tweede helft verdedigend naïef.” In zes minuten gaf de Loonse ploeg de overwinning uit handen. ,,Ik heb daarna in de auto gezeten en mijzelf afgevraagd hoe dit toch kon. Ik denk dat de tegengoals die na onze fouten zijn ontstaan een mentale kwestie is geworden. Laat dit een les zijn, maar het is wel een dure”, baalde Van Loon.

Kobus Boons scoorde twee keer, maar zag zijn eerste doelpunt afgekeurd worden na een overtreding op de keeper. ,,De voorzitter stond achter het doel en die zag dat Kobus voor de doelman kwam. Maar dit was in het vijfmetergebied en dan wordt de keeper goed beschermd. Maar dit was absoluut niet de reden dat we hebben verloren”, zei Van Loon.