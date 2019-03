Van Beers maakt namens VOAB twee doelpunten na periode van blessures en schorsing

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Sarto-trainer Werner Cools: ,,Tegen topploegen zijn we in staat om gelijkwaardig te zijn. Maar we trekken altijd aan het kortste eind. Heel zuur.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: WSC krijgt de laatste wedstrijden heel veel doelpunten tegen. ,,Daar maak ik me nog het minst druk om”, zegt trainer Norbert Rebsch. ,,Dat is inherent aan het risico’s nemen om nog iets aan die wedstrijd over te houden. Ik maak me meer zorgen over ons scorend vermogen. In de laatste vier wedstrijden hebben we maar één doelpunt gemaakt.”