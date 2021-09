Van Beers schiet VOAB vanaf elf meter naar zege op Uno Animo

,,Ik ken mijn ploeg nu tweeënhalf jaar en zie dat we ook op ‘de nul’ kunnen spelen. Voorheen wilden we nog weleens mooi voetballen, maar dan kregen we in de slotfase de deksel op de neus. Dit is een mooie stap die we maken”, vertelde VOAB-coach Werner Cools. ,,Maar voetballend moet het wel beter. Dat is de volgende stap die we gaan zetten.”