Van Bergeijk won nog nooit van Wilhelmina'26: 'Dat steekt'

Stel dat NOAD'32 vandaag de dorpenderby in de tweede klasse F wint van Wilhelmina'26, dan zal John van Bergeijk misschien wel het grootste gat in de lucht springen. Immers, de beste voetballer die de rood-witten ooit hebben gekend - in 312 wedstrijden scoorde hij liefst 288 keer - heeft nooit een competitiewedstrijd kunnen winnen van de Kanaries. Tot ergernis van de nu 38-jarige assistent-trainer van NOAD'32. ,,We zijn elkaar niet zoveel tegengekomen, dat scheelt natuurlijk. Toen ik nog speelde zat er niet meer in dan een gelijkspel." De laatste keer, in het seizoen 2012-2013 werd het in een spectaculair duel een doelpuntenfestijn: 3-3.

Voelt zich wat meer

Zegevieren over Wilhelmina heeft voor de legende van NOAD'32 een diepere lading. ,,Wilhelmina voelt zich altijd wat meer dan NOAD'32. Dat is van oudsher al zo. Heeft niks met stand te maken, wel dat die club meestal in een hogere klasse speelde dan wij. Een beetje neerkijken dus, en dat steekt. Het zou fijn zijn als we ze de mond kunnen snoeren." Van Bergeijk, beroemd om zijn rushes met de bal aan de voet, kan zijn eerste duel tegen Wilhelmina'26 jaren later nog goed herinneren. ,,Er stonden zo'n duizend mensen langs de kant, heel het dorp was uitgelopen. Er hing een fantastische sfeer." Dat verwacht de zelfstandig vrachtwagenchauffeur nu weer. ,,Heel mooi, natuurlijk. Tegelijkertijd: als je je gek laat maken door die ambiance, kan je dat de kop kosten."

Rivaliteit

Heel veel volk wordt er dus verwacht. Maar sommige supporters van Wilhelmina'26 zullen niet aanwezig zijn. ,,Bij die mannen, de oude garde, zit de rivaliteit verschrikkelijk diep. Die laten zich uit principe niet op het Korenzand zien. Ja, wij hebben er ook een paar." Bijzonder, het laat zien dat de rivaliteit diepe sporen in Wijk en Aalburg trekt - zeker vandaag. Spelers die naar de rivaal overstappen, dat komt zelden of nooit voor. Zeker niet als je in Wijk en Aalburg woont. ,,Ik ben weleens benaderd, ja. Door mijn neven André en Anton Versteeg, die voetbalden bij Wilhelmina. Ik heb het afgeslagen, zoiets doe je niet." Van Bergeijk is NOAD'32 altijd trouw gebleven. Zelfs de grootmacht in het zaterdagvoetbal, Kozakken Boys, viste achter het net.

