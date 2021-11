Van Bijnen na terugkeer meteen belangrijk voor Vlijmense Boys

De spitsen zetten zichzelf in de spotlights. Lesley Verschuren, die dit seizoen als aanvaller al aardig op dreef is, was met twee treffers weer eens belangrijk voor de thuisclub. Bjorn van Bijnen stond bij de Boys in de spotlights. Twee seizoenen geleden redde hij de Boys nog van een neergang met twaalf doelpunten uit elf wedstrijden. Hij verdiende daarmee een kans bij Willem II. Daarna kwam hij bij FC Eindhoven terecht. Belandde er op een dood spoor, keerde twee weken geleden terug naar de Boys.

Sinds Edwin van Wijk bij RKDVC aan het roer kwam, hadden de Drunenaren in zestien competitiewedstrijden en drie bekerduels niet meer op eigen veld verloren. Daar maakte Quinten Vorstenbosch een einde aan. Volgens Van Wijk was het logisch geweest als de ongeslagen reeks in stand was gebleven. “We hebben een goede wedstrijd gespeeld, allemaal. Niet voor niets was het team the man of the match. Komt bij dat we behoorlijk wat pech hadden. Zo raakten we twee keer het aluminium en de doelman tikte een schot van Jan Bullens uit de bovenhoek.”