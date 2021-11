Van Bree maakt er namens gelijkspelend Dongen twee

Corona speelt Achilles Veen parten: bekerduel met Sliedrecht uitgesteld

Achilles Veen komt deze dinsdagavond niet in actie in de KNVB Districtsbeker. Oorspronkelijk stond het bekerduel met VV Sliedrecht gepland, maar coronagevallen binnen de selectie in Veen gooien roet in het eten.

