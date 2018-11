Van Casteren plakt er nog twee jaar aan vast bij Blauw Geel’38

Met de Veghelse formatie werd Van Casteren in het seizoen 2016/2017 kampioen van de hoofdklasse. Vorig jaar eindigde Blauw Geel’38 op de tiende plek in de derde divisie zondag.

René Barten, voorzitter van Blauw Geel: ,,We zijn erg blij met de verlenging. Ondanks dat we al erg goed wisten dat Niels een prima coach is zijn wij door diverse gesprekken en ervaringen er absoluut van overtuigd geraakt dat we met hem nog langer en meer succesvol kunnen zijn. Zowel in de resultaten als in de speelwijze.”