Van de Bergh mist vanaf elf meter bij afscheidswedstrijd namens NLC’03

SCMH – NLC’03 0-0

Moment van de wedstrijd: Bij NLC vertrekt Bob van de Bergh na dit seizoen. Om zijn tijd bij de club mooi af te mogen sluiten, mocht hij een toegekende penalty nemen. Maar helaas miste de middenvelder deze uitgelezen kans. SCMH-doelman Thomas Franssen keerde de bal namelijk.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het was een echte zomeravond-pot,” omschreef SCMH-leider Patrick van de Burgt dit duel. NLC-coach Rene van der Putten sluit zich daarbij aan: ,,Er gebeurde niet heel veel. Het was een wedstrijd ‘omdat het moest’.”

DVG – Ravenstein 2-0 (1-0). 15. Luuk van de Ven 1-0, 89. Twan van de Broek 2-0.

Moment van de wedstrijd: Ravenstein had tot in blessuretijd hoop om de vierde klasse te verlaten met een gelijkspel. Coach Lars van Kan: ,,Qua verhoudingen hadden we ook nog een goaltje verdient, maar DVG deelt helaas in blessuretijd de genadeklap uit.”

,,Het was een gezapig duel, dat we eerder hadden mogen beslissen”, vond DVG-trainer Hans Lathouwers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Door onze overwinning zijn we als tweede geëindigd in de competitie, waardoor we op 10 juni in de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse spelen tegen Maliskamp”, aldus Lathouwers.

Ondanks dat de ploeg uit Ravenstein vorige week officieel al was gedegradeerd, was dat vandaag niet te zien aan het team. Van Kan: ,,Ze toonden allemaal tweehonderd procent inzet. Ook afgelopen week op de training was dat al te zien. Dat siert dit elftal ook!”

Nulandia – Avesteyn 1-2 (1-1): 45+1. Dries Heerkens (0-1), 45+3. Wessel van der Heijden (1-1), 58. Dries Heerkens (1-2). Rood: 65. Joris Rasenberg (Nulandia).

Moment van de wedstrijd: Tien minuten na rust kreeg de thuisploeg een rode kaart na een natrappende beweging. Niet veel later pakte Avesteyn weer de voorsprong in het duel.

,,In aanloop naar de nacompetitie was ons doel om iedereen heel te houden en geen kaarten op te lopen. Dat is wel gebeurd, met de rode kaart van Joris. Hij reageerde blijkbaar op een overtreding die op hem werd gemaakt: dat is stom en zuur”, liet Nulandia-trainer Marc van Delft weten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door deze nederlaag eindigt Nulandia als vierde in de vierde klasse I en moet het komende zondag 2 juni spelen in en tegen vierdeklasser Vessem in de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse.

Avesteyn-coach Hugo van de Sande moest vandaag puzzelen in zijn opstelling. Met Wout van Delft, Youri Bielissen, Bram Voets, Niels Otters en Tim de Mol deden er m liefst vijf A-junioren in zijn elftal. Otters en De Mol maakten zelfs hun debuut voor het eerste.

Vorstenbossche Boys – Cito 5-0 (2-0): 8. Marvin van Heeswijk (1-0), 12. Thijs van der Sanden (pen., 2-0), 60. Daan de Wit (pen., 3-0), 80. Marvin van Heeswijk (pen., 4-0), 85. Marvin van Heeswijk (5-0).

Moment van de wedstrijd: Tien minuten voor het einde van de wedstrijd benutte Marvin van Heeswijk de derde penalty van Vorstenbossche Boys in deze belangrijke degradatiekraker. Elftalleider Gijs Dortmans: ,,We moesten winnen voor klasse behoudt. Dat vandaag dan alles zo goed valt, is mooi meegenomen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Cito kreeg, naast het pak rammel, ook twee rode kaarten. Muhammed Gezer en * mochten eerder gaan douchen. Een rode kaart ging vooraf aan een penalty (de 3-0).

Herpinia – SDDL 3-3 : 24. Ties Klievink (0-1), 45. Jacques de Vocht (0-2), 54. Sietse Suppers (0-3), 59. Job van Roosmalen (1-3), 69. Beau van Dieten (2-3), 88. Nik Arts (3-3).

Moment van de wedstrijd: Na de 0-3 van SDDL’er Sietse Suppers leek het duel gespeeld, wat zou betekenen dat Herpinia de play-offs voor degradatie in zou moeten. Een inhaalslag via Job van Roosmalen, Beau van Dieten en Nik Arts bleek nét te weinig. De Herpenaren moesten winnen om de nacompetitie te ontlopen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na de 3-3 van Arts gleed Kevin Bens (SDDL) met twee gestrekte benen hard door op Herpinia-doelman Julien van Hintum. Een blessure bleef Van Hintum gespaard, maar het leverde voor Bens een rode kaart op.

WEC – Nijnsel 1-1 (0-1). 2. 0-1, 65. Yoeri Verbakel 1-1.

Moment van de wedstrijd: “Na rust speelden we met meer druk vooruit en zorgden we voor meer weerstand”, vond WEC-interimmtrainer Johan van Osch.

Bijzonderheid van de wedstrijd: “Toen ik hier kwam, was handhaving het doel en dat hebben we gered”, aldus Van Osch, die Roy Verbakel zijn afscheidswissel gunde.

Boxtel – Boskant 1-1 (0-1). 25. Glenn van de Heijden 0-1, 87. Ramon de Laat 1-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Er stond niets op het spel, dus we hebben elkaar laten voetballen”, merkte Boskant-trainer Mayk van Driel.