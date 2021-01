Van de Braak ook aankomend seizoen hoofdtrainer bij DVG

Het vertrouwen is er nog altijd, zo meldt DVG-voorzitter Harry van Zon. ,,Ondanks de coronauitdagingen spreken we ons vertrouwen uit in Henri voor het volgende seizoen.”

Van de Braak kwam begin dit seizoen over van Hilvaria, waar hij drie jaar trainer was. Eerder had hij ook al Beerse Boys onder zijn hoede, met wie hij in zes jaar tijd van de vierde naar de eerste klasse promoveerde.