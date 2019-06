Van de Rijdt na twee jaar weer aan de bak bij TOP

FC Den Bosch start seizoen tegen Vorstenbos­sche Boys en een keertje niet in Geffen

15:08 VORSTENBOSCH - FC Den Bosch speelt komend seizoen het eerste oefenduel op zaterdag 6 juli uit tegen de Vorstenbossche Boys. Ditmaal is de seizoensopening een keertje niet in Geffen, zoals de afgelopen tien jaar veelal wel het geval was. Een exacte datum wordt nog geprikt.