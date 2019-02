Van de Sanden belangrijk voor Erp: twee doelpunten en één assist

Erp - Emplina 3-0 (0-0) 60. Emiel van de Sanden 1-0, 66. Emiel van de Sanden 2-0, 75. Rens van Eijk 3-0.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Emiel van de Sanden speelde bij elk doelpunt een rol. Twee goals en een assist.

Moment van de wedstrijd: ,,Een verdwaalde voorzet van ons spat op de lat uiteen terug het veld in. In de tegenaanval maken zij de 0-1”, aldus een balende Emplina-trainer William van Overbeek.

Vianen Vooruit - Heeswijk 1-1 (0-0) 70. Koen van Beljouw 0-1, 94. 1-1 (P)

Moment van de wedstrijd: In extremis krijgt Heeswijk een penalty tegen die vervolgens wordt benut. ,,Dat geeft het gelijkspel een behoorlijk randje ja”, stelde Heeswijk-trainer Stef Sijbers.

Helvoirt - DAW 3-1 (0-1) 34. 0-1 (ED), 55. Koen van Asseldonk 1-1, 72.Rico de Laat 2-1, 89. Rico de Laat 3-1.

Bijzonderheid van de wedstrijd: DAW scoorde niet zelf deze wedstrijd. ,,We bouwden een aanval op uit het midden”, stelde DAW-trainer Rob van der Ven. ,,Mooie voorzet van links bereikt onze spits niet, maar rolt het doel binnen door een verdediger van Helvoirt.”

,,Het zag er in de eerste helft niet naar uit dat we deze wedstrijd gingen winnen. Door een aantal omzettingen is dat toch gelukt”, concludeert Helvoirt-trainer Henk van Hattum. Van Hattum wil zichzelf ondanks de belangrijke omzetting geen credits toeschuiven. ,, Het is belangrijk dat je de spelers in de rust laat praten en als een geheel tot goede omzettingen komt waardoor je slechte wedstrijden toch kan winnen.”

SSS’18 - Venhorst 5-2 (4-1) 10. 1-0, 30. Thijs van Sleeuwen 1-1, 35. 2-1, 38. 3-1, 42. 4-1, 47. Bas Joosten 5-1, 75. Thijs van Sleeuwen 5-2

Moment van de wedstrijd: De 35ste minuut volgens Venhorst-trainer Joost Janssen. ,,In de tien minuten voor rust kregen we drie doelpunten tegen, dat was een flinke knauw.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Janssen had lovende woorden voor Bas Joosten die de 5-1 scoorde. ,,Hij plukte de bal à la Dennis Bergkamp uit de lucht en scoorde. Een prachtig doelpunt”, stelde hij.

EVVC – Real Lunet 2-2 (1-2) 1. Yasin Uluman 0-1, 4. Mike van der Ven 1-1, 44. Jaouad Chraou 1-2, 81. Joris van der Doelen 2-2.

Moment van de wedstrijd: Het regende doelpunten in de openingsfase. Binnen vijf minuten stond het al 1-1.

Bijzonderheid wedstrijd: Real Lunet-trainer Glenn Simon baalt stevig. ,,Ongelofelijk dat we in de slotfase de voorsprong weggeven. In plaats van de rust bewaren willen mijn spelers nog een doelpunt maken, oliedom.”

Volharding - Berghem Sport 2-6 (2-4) 3. Donny van Herpen 0-1, 5. 1-1, 15. Donny van Herpen 1-2, 36. Mark Bleekers 2-2, 37. Jordi Verhagen 2-3, 45. Donny van Herpen 2-4, 58. Stef van den Broek 2-5, 90. Nick Thielemans 2-6.

Moment van de wedstrijd: de 2-6 van Nick Thielemans. ,,Het was zijn eerste doelpunt in het eerste van Berghem Sport”, stelde Berghem Sport-trainer Willem van der Burgt. ,,Hij werd op de schouders teruggedragen naar de middenstip.”