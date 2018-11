Van de Veerdonk neemt na het seizoen afscheid van WEC

Districtbeker Zuid II Nooit Gedacht schiet zichzelf via penalty’s naar de volgende ronde van de beker

11:23 Derdeklasser Nooit Gedacht is er via penalty's in geslaagd om zich voor de laatste 32 teams van de districtsbeker Zuid II te plaatsen. Nadat er na negentig minuten 2-2 op het scorebord stond, moesten er strafschoppen aan te pas komen om een winnaar te bepalen tussen Nooit Gedacht en vierdeklasser Milheezer Boys. De Geffense formatie nam die beter: 5-3.