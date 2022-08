Van de Ven en HVCH kijken uit naar de vierde divisie: ‘Alle tegenstanders zijn nieuw en wij een onbekende’

Ruim twee jaar geleden werd Rob van de Ven (22) al benaderd door HVCH, met de vraag of de spits interesse had om in Heesch te komen voetballen. De Nulander was op dat moment actief bij derdeklasser Margriet en speelde daarvoor in de jeugd van Nulandia. ,,Ik ben destijds ook op gesprek geweest bij HVCH, maar omdat ik pas net bij Margriet in het eerste speelde, wilde ik me daar eerst nog laten gelden”, zo geeft Van de Ven tekst en uitleg.