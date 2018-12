Van de Ven mag per direct aan de slag bij Boekel Sport

Jaaroverzicht amateurvoetbal Be­kersprook­je Uno Animo, ongrijpba­re Lurling en VAR bij Dongen: amateur­voet­bal­jaar 2018 in vogel­vlucht

28 december Het jaar zit er bijna op, dus is het tijd om terug te kijken. Een terugblik op het amateurvoetbaljaar 2018, vol met bijzondere momenten. Van de hete Schijndelse derby in januari tot trainers die in december de kerst net niet haalden.