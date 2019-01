Van de Wetering ziet dat Ruwaard weer trots kan zijn: ‘Nu valt alles op zijn plaats’

Ondanks dat in het seizoen daarvoor slechts één punt werd gehaald, besloot Daley van de Wetering (24) in de zomer van 2016 zijn voetbalschoenen weer op te poetsen en de stap te maken naar Ruwaard. ,,Ik ging er van uit dat het na zo'n dramatisch seizoen alleen maar beter kon gaan, maar ook in mijn eerste seizoen haalden we slechts één punt. We hadden te weinig spelers die het niveau aankonden en daardoor verloren we vaak met ruime cijfers."