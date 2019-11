Van Delft schiet achter het standbeen raak namen SC Elshout

Binnen veertig seconden liet de thuisclub al dat er voor de ploeg uit de Kruisstraat niks te halen was. Toen pegelde Luc van den Noort de bal tegen de paal. ,,We wilden per se winnen”, zegt leider Ronald van Noije. ,,Dat had alles te maken met de vorige wedstrijd, toen hebben we ons geblameerd. Prima pot gespeeld, niks weggegeven met Nik van Mook als uitblinker.” Al voor de rust werd de weg naar de zege geplaveid, waarbij de tweede treffer eentje in de categorie mag heel de wereld over behoorde. Uit een voorzet van Stan Muskens schoot spits Thom van Delft de bal achter zijn standbeen om in de verre hoek.