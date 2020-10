Van den Blink schiet Maliskamp met zondagsschot à la Immers langs Elshout: ‘Hij leek zelfs op Lex Immers’

SC Elshout – Maliskamp 2-1 (0-0). 49. Kevin Paxton, 51. Bram de Kort 1-1 1-1, 90. Daan van den Blink 2-1.

Maliskamp-trainer Willem van den Berg baalt flink. Hij zag dat Elshout weer in de laatste minuut de winnende maakte. ,,Een jongen van Elshout neemt een bal pardoes op de slof en die belandt vol in de kruising. Het was alsof Lex Immers een bal verkeerd raakt en per ongeluk in de kruising vlamt. Deze jongen leek nog op Lex Immers ook. Als hij dit keer tien keer probeert kunnen ze tien keer de bal gaan zoeken.” De trainer vond dat zijn ploeg verder teveel met andere dingen bezig was. ,,Tijdens de wedstrijd waren mijn spelers veel aan het ‘ouwehoeren’. Dat is natuurlijk niet handig tijdens een wedstrijd.” Of het doelpunt van het jaar door niemand is opgemerkt? ,,Gelukkig wel”, vertelt Van den Berg. ,,SC Elshout ligt aan een openbare weg en vanaf daar kan je zo het sportpark opkijken. Daar stonden een man of acht.”

Het was een behoorlijk fysiek potje, dat in de extra tijd met een wonderschoon doelpunt werd afgesloten. Invaller Daan van den Blink ramde de bal in de winkelhaak. ,,Moet je nagaan, Daan deed dat met zijn chocoladebeen”, zag leider Ronald van Noije.

Bijzonderheid: SC Elshout heeft uit de eerste vier wedstrijden alle punten opgehaald – en dat is uniek voor de blauw-witten in de derde klasse.

Essche Boys – Wilhelmina 1-4 (0-1). 45. Milan van der Heijden 0-1, 55. 1-1 Stein van Kasteren, 56. Jon Amoh 1-2, 65. Rik Heesakkers 1-3, 88. Rik Heesakkers 1-4.

Essche Boys heeft er sinds dit seizoen in de persoon van Quint den Ouden een brok ervaring bij achterin. De 28-jarige voorstopper speelde de laatste jaren in het tweede. Hij kon vandaag niet voorkomen dat zijn ploeg vier doelpunten tegen kreeg. ,,Toch heb ik het heel erg naar mijn zin. Ik speel over een paar weken mijn 200e officiële wedstrijd bij het eerste. Ik miste de wedstrijden op niveau. Daar kwam ik achter toen ik een paar keer inviel omdat er geblesseerden waren. De trainer vroeg meermaals of ik aan wilde sluiten en uiteindelijk ging ik overstag.” Teamgenoot Stein van Kasteren zorgde voor het eerste tegendoelpunt van Wilhelmina. En dus had Wilhelmina-keeper Bjorn van de Besselaar er flink de pee in. ,,Ik heb met TC-lid Evy van de Heuvel een weddenschap. Als ik dit seizoen twaalf keer de nul houdt krijgen wij als team een blad bier.” Of die beloning wel in verhouding staat tot de prestatie? ,,Eigenlijk niet. Ik denk dat ik met Van de Heuvel maar eens ga onderhandelen.”

Jan van Arckel – Boxtel 0-1 (0-0). 53. Raoul Sanches Gomez 0-1.

Jan van Arckel trainer Marco van Loon gaf de 18-jairge A-junior Mel Goesten een basisplaats. ,,Ik doe graag mee met het eerste omdat ik daar meer weerstand krijg”, vertelt Goesten. Die maakte al vaker zijn opwachting. ,,Vorig jaar deed ik ook een aantal keer mee en dat ging ook goed. Ik speel soms zelfs twee wedstrijd in een weekend. Dat voel ik dan wel in mijn benen”, aldus het talent. Boxtel-trainer Frank van Oers is een blij mens. ,,Jan van Arckel was de betere ploeg. Natuurlijk ben ik daarom niet minder blij met deze drie punten.”

