Van den Noort verliest vier doelpunten door uit competitie nemen SC Hoge Vucht, Be-Ready koploper af

Van den Noort was in het treffen met de club uit Breda namelijk viermaal trefzeker. Op 18 november schoot de Oosterhouter een hattrick binnen tegen Hoge Vucht. Toen hij terugkeerde van zijn enkelblessure in februari maakte hij ook een doelpunt tegen de Bredanaars. Die vier goals tellen niet meer mee voor topscorersklassement. Wat de impact daarvan uiteindelijk zal zijn, blijkt pas aan het eind van het seizoen.

Be-Ready-spits Thomas Vergunst levert ook twee doelpunten in. Ploeggenoten Bas van den Noort, Kevin van Gool en Tim van Dam leveren allemaal een doelpunt in. Doordat Hoge Vucht uit de competitie is genomen staan de Hankenaren ook niet meer bovenaan in de vierde klasse C. De club levert zes punten in en komt nu op doelsaldo achter RFC, al heeft Be-Ready nog wel een wedstrijd tegoed op de club uit Raamsdonksveer.