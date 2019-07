Van Deurzen wil handhaven in de eerste klasse: ‘150 procent geven’

AMATEURVOETBAL Dit is de indeling van de districts­be­ker Zuid 1 en 2

15 juli De loting voor de poulefase van de districtsbeker is verricht voor de eerste- en tweedeklassers in Zuid 1 en Zuid 2. Op 28 juli worden de bekerpoules van de derde-, vierde- en vijfdeklassers bekendgemaakt door de bond. Een dag later zal het programma van de halve competitie in alle bekerpoules duidelijk worden.