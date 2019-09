Van Eembergen (HVCH) is nu echt Spaanse barman af

Hij kwam tot dusverre twee seizoenen uit voor HVCH. Freek van Eembergen had het daar zo goed naar zijn zin dat hij best jarenlang had willen blijven. Oh, de club was ook enthousiast, alleen strookten persoonlijke plannen en het trainingsschema niet met elkaar. De inwoner van Den Bosch verdiende in de zomervakantie als barman geld in Mallorca en was daardoor niet op tijd terug om de hele voorbereiding mee te draaien. ,,Toen hield het op, maar mijn goede gevoel bij HVCH bleef", zegt de spits. ,,Ik ben dan ook blij nu weer terug te zijn.