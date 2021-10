Van Eijk en Oerlemans loodsen Gilze langs Oisterwijk

VV Trinitas Oisterwijk – Gilze 1-3 (0-1). 20. Willem van Eijk 1-0, 52. Vasco Oerlemans 2-0, 77. Willem van Eijk 3-0, 89. 3-1.

,,We hadden vandaag vanaf het begin de overhand. Zij zakte vrijwel direct in en gingen op zoek naar hun kwaliteiten die voorin liggen. We hadden het goed onder controle en stonden zelf erg goed. Ondanks dat ze inzakten wisten we de ruimtes goed te vinden en konden we mooie aanvallen opzetten. Ik heb uiteindelijk geen moment het idee gehad dat we deze wedstrijd gingen verliezen”, vertelt Gilze-trainer Jeremy Buchly.

,,Gilze was goed vandaag. Ze zijn als ploeg wat verder dan ons en legde volwassener spel op de mat. We krijgen in de openingsfase nog wel een twee kansen, maar zijn daarna zeker een uur de mindere. Zij scoren twee keer door persoonlijke fouten van ons, maar waren zeker beter. Na de 0-2 gingen we alles of niets spelen en zo liepen zij uit naar 0-3. We hebben geen aanspraak kunnen maken op een resultaat vandaag”, zegt Trinitas-trainer Pierre van Berkel.

ZIGO – RKDVC 3-1 (0-0). 61. Hans Denissen 1-0, 66. Danny van de Lisdonk 2-0, 80. 2-1, 83. Jason van Dongen 3-1.

,,We creëerden veel kansen vandaag. In de tweede helft hadden we er nog wel vijf of zes extra kunnen maken. En dan heb ik het niet over kansjes, maar echt over grote kansen. De eerste helft was het nog wel aan elkaar gewaagd en we hadden allebei de intentie om te voetballen. In de tweede helft gingen we onze kansen beter uitspelen en liepen zo uit naar een mooie overwinning”, vertelt ZIGO-trainer Antal Tooten.