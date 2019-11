Van Geffen plakt er weer een jaar aan vast bij Nemelaer

Theo van Geffen (49) zwaait ook komend seizoen de scepter bij eersteklasser Nemelaer. Onder leiding van de goedlachse Rosmalenaar werd Nemelaer de afgelopen jaren respectievelijk vijfde en derde. Inmiddels staat de Haarense formatie elfde in de eerste klasse C.

,,Als ik me ergens goed voel, dan zie ik geen reden om van club te wisselen. En ik moet zeggen dat Nemelaer direct als een warm nest aanvoelde. Het is niet alleen een ontzettend gezellige vereniging, maar er heerst ook de juiste mentaliteit”, vertelt Van Geffen op enthousiaste wijze. De oefenmeester maakte als geslepen spits furore bij onder andere Schijndel, OJC Rosmalen en Nivo Sparta. De trainerscarièrre van Van Geffen begon in 2008 bij Hedel. Vervolgens was hij eindverantwoordelijke bij achtereenvolgens Maliskamp, Haarsteeg en Nivo Sparta. Van Geffen staat na de zomer van komend jaar voor zijn vierde seizoen in dienst van de Haarense dorpsclub.

Na zijn periode in Zaltbommel verbond Van Geffen zich voor het seizoen 2017/2018 aan BVV, maar dat dienstverband werd al snel ingeruild voor een contract bij Nemelaer. Ruim drie jaar later kan Van Geffen nog steeds zeggen dat hij op dat moment de juiste keuze maakte. ,,Ik praat veel met mijn spelers over de manier waarop we met z’n allen bezig zijn. Uiteraard gaat het dan ook over mijn bijdrage. Dat de hele groep onlangs aangaf blij te zijn met mijn contractverlenging doet me ontzettend goed en dat is andermaal een signaal dat het erg goed klikt.”