Van Gisbergen zet drie man te kijk en schiet raak, maar het levert HMVV geen drie punten op

Vierde klasse EJe hoort vooral vaak dat Messi het deed: eerst drie mensen uitspelen en daarna ook nog scoren. Thijs van Gisbergen deed het vanmiddag ook tegen Waalre. Hij hielp zijn ploeg aan een voorsprong en die werd voor rust zelfs nog verdubbeld. Het bleek niet genoeg voor drie punten want in de tweede helft kreeg HMVV er twee om de oren.

Waalre - HMVV 2-2 (0-2). 23. Thijs van Gisbergen 0-1, 38. Dirk Versteijnen 0-2, 73. 1-2, 82. 2-2.

HMVV kwam vanmiddag op voorsprong tegen Waalre. ,,En hoe”, vertelt HMVV-elftalleider Johan Luijten, ,,Thijs van Gisbergen passeerde drie man en schoot de bal in de verre hoek binnen.” Zes minuten voor tijd verdubbelde Dirk Versteijnen de Hooge Mierdense voorsprong vanuit een corner: 0-2.

Na rust bleef HMVV loeren op een derde treffer, maar die viel niet. Waalre was wel trefzeker: in het laatste kwartier kwam het nog langszij. Luijten: ,,Dit voelt als een nederlaag. We worden op deze manier wel kampioen in het aantal gelijkspellen…”

Tuldania - Hulsel 1-1 (0-1). 31. Joris van der Heijden 0-1, 46. Jop Hesselmans 1-1.

Geheel tegen de verwachtingen in kwam Hulsel vanmiddag goed voor de dag. Het kreeg diverse kansen. Via Joris van der Heijden werd er na een halfuur uiteindelijk gescoord. ,,We speelden erg slordig,” beaamde Tuldania-coach Kees Mollen zonder twijfel.

In de tweede helft was het devies vanuit Hulsel om de voorsprong vast te houden. Dat hield echter slechts een paar seconden vol, want Tuldania kwam direct na rust op gelijke hoogte. ,,Dat was enorm zuur, maar gelukkig hebben we ze op 1-1 weten te houden,” vertelt Hulsel-coach Wim Hoeben.

Spoordonkse Boys - Bergeijk 0-1 (0-0). 74. 0-1.

In de eerste helft was Spoordonkse Boys de betere partij. Het trof via Luc Roefs en Roel van Nunen twee maak het houtwerk. Gescoord werd er echter niet. Ook na de rust bleef het Spoordonkse Boys van trainer Coen Vos het koploper Bergeijk lastig maken. Vos: ,,Tot overmaat van ramp raakte zelfs Stan van Kroonenburg nog eens de paal. Vanuit een tegenaanval scoorde Bergeijk een kwartier voor tijd de openingstreffer.” Daar zou het uiteindelijk ook bij blijven.

Vessem - SDO’39 4-1 (2-0). 30. 1-0, 36. 2-0, 58. 3-0, 62. Martijn Hellegers 3-1, 68. 4-1 (pen.).

Vessem toonde zich vanmiddag de betere partij tegen SDO. Met rust stond er ook een verdiende 2-0 voorsprong voor de thuisploeg. Na de koffie- en theepauze was het opnieuw Vessem dat, na een klein uur voetbal, als eerste wist te scoren. Vier minuten later bracht Martijn Hellegers de spanning terug door de 3-1 binnen te schieten, maar dat mocht niet baten. Niet veel later besliste Vessem de wedstrijd op 4-1 via een rake strafschop.

SDO-coach Tom van den Steen: ,,Ik heb er verder niets op aan te merken, Vessem was beter. Wel is het jammer dat Michel Janssen uitviel met een blessure. Hopelijk valt het mee.”

RKDSV - Riethoven 0-1 (0-1). 11. 0-1.

Het is RKDSV vandaag niet gelukt om de drie punten in Diessen te houden. In het eerste halfuur, waarin Riethoven veruit de bovenliggende partij was, liep het tegen een 1-0 achterstand aan. Frans Verbeek, coach van de thuisploeg: ,,Maar de wedstrijd had wel twee gezichten, want na rust waren wij veruit de bovenliggende partij. Helaas zetten wij dat niet om in een treffer.” Rens Timmermans had de grootste kans namens RKDSV: hij kopte de bal tegen de lat aan.