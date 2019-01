Van Hattum mag succes in Helvoirt vervolg geven

Trainerscarrousel Van de Ven mag per direct aan de slag bij Boekel Sport

30 december 2018 was het jaartje wel voor Marc van de Ven. Vol vertrouwen begon hij het seizoen na de zomer bij Emplina, waar hij grootste dromen had. Die dromen bleken te hoog gegrepen, aldus het Emplina-bestuur. Van de Ven had het vertrouwen van de spelersgroep, maar verliet de Empelse ploeg toch. Bij Boekel Sport zou hij na de zomer van 2019 aan de slag kunnen, maar ook dat verhaal liep anders.