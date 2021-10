Van Houtem maakt hattrick binnen tien minuten bij 7-0 galavoorstelling van GSBW

GSBW – Audacia 7-0 (3-0). 21. Denzel van Houtum 1-0, 29. Denzel van Houtum 2-0, 31. Denzel van Houtum 3-0, 65. Dion van Loon 4-0, 68. Bradley Luiten (pen.) 5-0, 76. Willem Kleijsen 6-0, 87. Milan van Boxtel 7-0.

Denzel van Houtum was vandaag in een bloedvorm met een hattrick in tien minuten. GSBW-trainer Patrick Marcelis was in zijn nopjes: ,,Ik ben vaak terughoudend, maar we waren heer en meester vandaag. Denzel is de grote man voor rust, maar ook daarna bleven we collectief goed voetballen. We zijn ook na rust doorgegaan en dan is het lekker dat je mensen op de bank wat speeltijd kan geven.”

,,Vandaag een dik onder de maat acterend Audacia. Weinig tot geen strijd waardoor GSBW na een 3-0 ruststand uit kon lopen naar een verdiende 7-0 overwinning. Waar er vorige week nog volop tegenstand werd geleverd, waren we vandaag totaal kansloos. GSBW is een goede heel complete ploeg zeker op het eigen kunstgras. We waren vandaag echt met deze inzet totaal kansloos”, zegt Audacia-trainer Hans Richters.

Riel – Jong Brabant 2-2 (1-2). 11. Daan Roeffen 0-1, 21. Sherdi Gordon 1-1, 29. Daan Roeffen 1-2, 68. Jesse van den Corput 2-2.

,,Dit zijn de wedstrijden waarin wij beter tot ons recht komen. We kunnen ons optrekken aan een betere tegenstander en dat lukte vandaag. Zeker in de tweede helft, want in de eerste helft komen we nog een aantal keer goed weg. Zij komen twee keer op voorsprong en raken daarna de lat en krijgen nog een grote kans. In de tweede helft waren wij weer een stuk beter. We waren goed aan de bal, komen gelijk, zien een doelpunt afgekeurd worden, maar weten niet meer te winnen helaas. Zure nasmaak, maar zeker een compliment als je ziet waar we vandaan komen een aantal jaar geleden”, vertelt Riel-trainer Nick van Vugt.

Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard baalt vooral van de gemiste kansen: ,,We belonen onszelf helaas niet vandaag. Vorige week hielden we WSJ te lang in leven, maar wonnen we wel. Nu hielden we Riel in leven en zijn zij goed in de tweede helft en kan het zomaar ook 3-2 worden. Bij hen zag je meer passie, meer strijd en ze wonnen meer duels. Na de 1-2 gaan we twee keer op de keeper af en moeten we gewoon scoren, maar raken we de lat en schieten we voorlangs.”

Viola – Were Di 2-0 (1-0). 42. Max Dellepoort 1-0, 64. Chris Schellekens 2-0. Rood: 30. Liam Kokken (Were Di, direct rood), 65. Bart Laurijssen (Viola, direct rood).

,,De eerste helft ging gelijk op. We hadden wel meer balbezit, maar in de eindfase ontbrak het aan de juiste keuze maken. Na de rode kaart in de 33e minuut voor Were Di veranderde er niets aan het spelbeeld. Toen Bart Laurijssen voor ons in de tweede helft ook rood kreeg na een ongelukkige botsing ging Were Di aanvallender spelen, maar onze organisatie stond goed en we kregen daardoor meer ruimte. De laatste twintig minuten creëerden we vier goede kansen en had de score nog hoger uit kunnen vallen, maar met de dik verdiende 2-0 overwinning ben ik zeer tevreden. Het enige gevaar waren drie vrije trappen van Were Di op twintig meter recht voor het doel maar Boyd Elen toonde hierin zijn klasse door twee van de drie ballen fantastisch te pakken”, vertelt Viola-trainer Dennis de Bruijn.

,,Het is voor ons dit seizoen jongetjes tegen de kerels. Dan moeten we niks weggeven en organisatorisch goed staan. Dat ging best goed, maar na een halfuur moeten we met tien man verder. Daarna lukt het eindelijk ook nog best goed. Dan komen zij net voor rust nog op voorsprong. Dan passen we ons plan aan om de schade te beperken en misschien in de slotfase nog iets te kunnen forceren. Dat lukt ook en zij krijgen ook een rode kaart. Toen wilde we al helemaal iets proberen te forceren, maar zij hadden wat meer ervaring en kregen toen heel veel kansen en lieten het maar bij 2-0”, vertelt Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

SV Reeshof – Berkdijk 3-1 (1-0). 25. Remco Marcelis 1-0, 65. Tom Siliakus 2-0 81. Lars Temmink 3-1.

,,Het was iets minder zwaarbevochten vandaag dan vorige week, maar niet goed van onze kant. Het was echt een mindere dag. En ze zeggen wel eens dat je kampioen wordt als je je slechtste wedstrijden wint, maar dan moet het voetbal toch echt beter worden op een gegeven moment. Gelukkig pakken we drie punten vandaag”, vertelt Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Ondanks het slechte spel was het voor Bram Nuijten wel een mooie dag. De 19-jarige speler maakte zijn debuut voor Reeshof.

Blauw Wit’81 – OVC’26 3-2 (1-0). 6. Timo Netten 1-0, 70. Corné Akkermans 1-1, 75. Timo Netten 2-1, 81. Timo Netten 3-1, 90+1. Corné Akkermans 3-2.

,,We maken het onszelf vandaag onnodig moeilijk. We komen snel op voorsprong en hebben daarna nog een aantal goede kansen, maar weten niet te scoren. We waren vandaag wel slordig in de passing en dat zorgde ervoor dat OVC er toch een aantal keer uitkwam. Daarna gaan we beter spelen en kunnen we de voorsprong uitbouwen. Ze hadden ons zeker een aantal keer pijn kunnen doen, maar lieten dat na. Over de uitslag en de inzet zeker tevreden, maar de uitvoering moet nog beter”, aldus Blauw Wit’81-trainer Sofus de Rooij.

OVC-assistent Theo van Zelst baalde vooral van de gemiste kansen: ,,We moeten echt meer kansen afmaken. Het ontbreekt dan een beetje aan scherpte en zelfvertrouwen. We kregen in de eerste helft echt veel kansen, maar we werden in de tweede helft rommeliger. Balen voor ons vooral, omdat we genoeg kansen kregen.”

WSJ – Gesta 2-3 (1-0). 38. Marouane Bouchti 1-0, 53. Hussein Aden 2-1.

,,Het was een gelijkwaardige wedstrijd en we kwamen goed op voorsprong. Net na rust komen zij gelijk, maar we bleven doorgaan. Dan komen we voor de tweede keer op voorsprong, maar kantelen zij de wedstrijd. We kregen nog twee hele goede kansen en hadden denk ik meer verdiend dan deze nederlaag. We miste vandaag helaas ook acht spelers en er vielen nog twee geblesseerd uit”, vertelt WSJ-trainer Marco de Jong.