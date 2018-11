Van Jong FC Den Bosch naar Spanje: ‘Hopelijk ben ik de volgende Ronaldo waar iedereen over praat’

Afgelopen seizoen maakte Ronaldo Lima Duarte Lopes (20) nog zijn doelpunten voor Jong FC Den Bosch. Inmiddels is hij neergestreken in het Spaanse dorpje Alfaro. Daar is de aanvaller met het gelijknamige CF Alfaro actief in de Tercera División, wat het vierde profniveau van Spanje is.

Gezellig eten met de hele familie is er voor Ronaldo vandaag de dag niet meer bij. Zijn ouderlijk huis in Den Haag heeft hij verruild voor een klein appartement in Alfaro. Daar is het een stuk rustiger dan hij doorgaans gewend was. De Kaapverdiaan kan er gelukkig om lachen. ,,Er gebeurt vrij weinig in Alfaro, waar zo’n negenduizend mensen wonen”, vertelt hij vanuit Spanje.

CF Alfaro

Omdat de interesse van Nederlandse clubs uitbleef, kwam de zaakwaarnemer van de spits met CF Alfaro op de proppen. ,,In Spanje is de kans om door te groeien naar mijn mening groter dan in Nederland, dus besloot ik mijn kans te pakken”, aldus de lange spits.

Voorlopig pakt zijn keuze goed uit. Met drie goals uit vier competitieduels is Ronaldo uitstekend aan zijn Spaanse avontuur begonnen. ,,Als ik zo doorga, dan speel ik komend seizoen hopelijk in de Segunda División. Als je er als aanvaller zo’n twintig in schiet, dan kom je snel in de spotlights te staan”, weet het talent.

Segunda División

Waar CF Alfaro graag om promotie wil spelen, ligt het team voorlopig nog niet op koers. Ronaldo en zijn Spaanse ploegmaats bezetten momenteel de achtste plaats op de ranglijst. Aan het eind van het seizoen spelen de eerste vier teams om promotie naar de Segunda División B.