Van Lieshout moet bij ‘t Zand scoren zonder oma Nel: ‘Al is ziek worden natuurlijk véél erger’

Voetballen bij sc ’t Zand in de Reeshof in Tilburg. Lisa van Lieshout weet eigenlijk niet beter. Ze is kind aan huis. Doelpuntje maken hier, drankje doen daar en dat seizoen in, seizoen uit. Natuurlijk samen met Nadia Cools, Minke de Jong en een paar anderen met wie ze al een jaar of twaalf in het eerste vrouwenteam speelt. Bijna een twaalfenhalfjarig huwelijk, zou je kunnen zeggen. ,,Zo voelt het soms wel”, zegt de spits van het vrouwenelftal lachend. ,,We zien elkaar nog net niet zo vaak als onze partners, maar drie of vier keer per week komt geregeld voor.”