Van Lieshout slachtoffer van eigen succes en vertrekt bij Rhode

‘Ook mijn gezin speelt een rol’

Van Lieshout heeft gemengde gevoelens bij zijn aanstaande vertrek. ,,Aan de andere kant is het voor de spelers misschien wel goed. Een ander persoon in plaats van de trainer Van Lieshout voor de groep kan misschien wel vernieuwend zijn.” Ook voor zichzelf ziet de oefenmeester voordelen. ,,Een nieuwe club kan nieuwe energie in mij los maken. Ik sta voor alles open, zowel zaterdag- als zondagverenigingen.” Het niveau doet er niet toe voor Van Lieshout. “Of het nou 2de, 3de of zelfs 4de klasse is dat maakt me niet uit. Het moet een vereniging zijn met ambitie en met een jonge enthousiaste selectie waar rek in zit.” De trainer beseft wat voor de komende maanden het belangrijkste is. ,,Mijn tijd is pas geslaagd als we in de 1e klasse blijven. We gaan vol voor de veilige 11de plek”, aldus een vastberaden Van Lieshout.