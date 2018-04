Van Loon schiet Uno Animo eigenhandig naar bekerfinale

,,Ongelooflijk natuurlijk”, jubelde trainer Stefan Brok, die opnieuw zijn succesvolle tactiek toepaste: countervoetbal, met Rick van Loon in de punt van de aanval. De bezoekers speelde de Loonse ploeg in de kaart door de aanval te kiezen. Brok stelde dat het team in dienst van de topschutter speelde die meermaals in stelling werd gebracht en zijn vizier viermaal op scherp had staan. Van Loon schoot Uno Animo zodoende eigenhandig naar de bekerfinale, waarin het hoofdklasser Goes of competitiegenoot Cluzona treft. ,,Doe mij maar Goes en dan zien we wel waar het schip strandt”, zei Brok nuchter, wachtend op zijn overwinningsbiertje. ,,Dit is uniek en schitterend voor de club.”