Van Newcastle naar Kaatsheuvel: Rick Vervaart heeft er alles voor over om bij DESK te voetballen

Derde divisie zondag Promoven­dus OSS’20 pakt periodeti­tel: ‘Kunnen misschien serieus voor de titel gaan’

28 februari Stuntploeg OSS’20 heeft donderdag de tweede periode in de derde divisie zondag als winnaar afgesloten. De mannen van trainer Bertran Kreekels wonnen in Oldenzaal met 0-3 van Quick’20 en zijn niet meer te achterhalen in de periodestand.