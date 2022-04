Van Oirschot brengt EDN'56 stapje dichterbij de titel met 250e doelpunt uit zijn carrière

EDN'56 staat na vandaag op tien punten van de nummer twee en lijkt hard op weg naar de titel. Vandaag was ook het feestje van Coen van Oirschot. Hij maakte zijn 249e en 250e doelpunt uit zijn carrière en had zo een groot aandeel in de overwinning.

De Bocht’80 - EDN’56 1-3 (1-2) 30. Luuk van Dooremalen 0-1, 1-1, 42. Coen van Oirschot 1-2, 64. Coen van Oirschot 1-3.

EDN’56 komt volgens trainer Frans Tekath steeds dichter bij de eindstreep. De club staat momenteel met tien punten op de eerste plek in de competitie. ,,Het was een pittige pot tegen een tegenstander die goed weerstand gaf’’, vertelde Tekath. Het was ook de wedstrijd van EDN’56-aanvaller Coen van Oirschot, die met twee doelpunten zijn 249ste en 250ste doelpunt in zijn carrière maakte. ,,Dat heeft hij nu achter de rug, de spanning daarvan is in ieder geval weg’’, vertelde Tekath.

Nederwetten - SVSOS 3-1 (1-0) 1-0, 50. Lars Priem 1-1, 2-1, 3-1.

Volgens SVSOS-trainer Johan van de Pas begon zijn ploeg niet scherp aan de wedstrijd. ,,Het was een dramatisch slechte eerste helft’’, vertelde de oefenmeester. ,,Bij de 1-0 werd er niet scherp genoeg verdedigd, maar na een half uur herpakken we ons.’’ De tweede helft tapt zijn ploeg uit een ander vaatje. ,,Maar na de gelijkmaker gaat het eigenlijk meteen weer mis’’, sprak de trainer. ,,Het is frustrerend om te zien dat we de kansen niet afmaken, want bij de gelijkmaker hadden we eigenlijk al 1-3 voor moeten staan.’’

Ollandia - LSV 0-0.

Ollandia-trainer Mayk van Driel vond dat zijn ploeg twee punten had weggegooid tegen LSV. ,,We waren niet goed genoeg’’, vertelde Van Driel. ,,We dwongen te weinig onze kansen af. De laatste twintig minuten speelden we op hun helft, maar verder dan een paar kansjes en een open kopkans kwamen we niet.’’

Rene van der Steen, trainer van LSV, zag een intensief schaakspel op het veld. ,,Veel duels en slecht voetbal’’, vertelde van der Steen. ,,We moesten vooral ons geduld houden en geen gekke dingen doen. Het was ook een slecht veld, maar dat was ook wel het niveau van de wedstrijd.’’