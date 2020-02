Van Ool keerde terug uit Amerika met een doel: Waspik moet en zal terug naar de derde klasse

Philadelphia. Een zondagmorgen, half negen. Velen verkeren nog in dromenland: het is weekend, uitgegaan, nachtje doorgehaald. Tom van Ool is altijd wakker, of wordt via Whatsapp uit zijn slaap gerukt: zes uur later staat Waspik namelijk aan de aftrap van weer een competitiewedstrijd en de app komt al vroeg tot leven. Zijn maatjes houden ’m op de hoogte van de ontwikkelingen. Van Ool hield vorig jaar van juli tot en met december de verrichtingen van Waspik nauwgezet bij: hij is een jongen van de club, daar spelen vrienden.