Van Pelt ziet bij Sleeuwijk veel spelers afhaken: 'Kampioen zullen wij niet worden'

In december 2018 won je met SV Capelle met 1-7 van Sleeuwijk. Wat dachten ze: die trainer moeten we hebben?

,,Haha, ze kennen me al wel langer hoor. Toen Philip den Haan hier trainer werd, zat ik al bij de laatste drie kandidaten en later hebben we ook nog eens contact gehad, ook omdat ik met mijn clubs vaak tegen Sleeuwijk speelde. Soms krijg je de kans, soms gaat het schip voorbij. Daar moet je een beetje geluk bij hebben. Nu is het zover'', vertelt Van Pelt, die als speler speelde in de jeugd van onder meer RKC Waalwijk en als senior bij Sparta'30, Achilles Veen, Roda Boys en SV Capelle actief was. Als coach had hij al leiding over Waspik (tweede elftal), ONI, Sparta'30, NEO'25 en SV Capelle. En nu dus Sleeuwijk.