Van Sleeuwen of Ronaldinho? Venhorst-spits maakt prachtig doelpunt

Moment van de wedstrijd: Venhorst-spits Thijs van Sleeuwen staat bekend om het maken van doelpunten. Tegen Heeswijk deed hij dat zoals Ronaldinho in zijn beste dagen bij Barcelona. ,,Thijs stond op de rand van de zestien meter en wist even niet wat te doen. Toen besloot hij maar een puntertje te proberen. En met succes, want die bal ging erin”, zag Venhorst-coach Joost Janssen.