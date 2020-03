Van spelen voor 70.000 man in Saoedi-Arabië naar bouwen bij OJC Rosmalen: ‘Pas als het energie kost, stop ik’

Zilveren Schoen Eerst was er Koenen en toen heel lang niets

2 maart Rémon Koenen heeft een slag geslagen in de strijd om de topscorerstitel van het Brabants Dagblad. De Achilles Veen-speler maakte de enige treffer in de topper met DHSC en heeft zijn voorsprong uitgebouwd in de Zilveren Schoen.