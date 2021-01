Van Wanrooij en Donkers verlengen met één seizoen bij Erp

trainerscarrousel Erwin Verheij verlengt bij NOAD’32

24 december Erwin Verheij is ook volgend seizoen hoofdtrainer van zaterdagderdeklasser NOAD’32 in Wijk en Aalburg. Hij heeft bij de club in zijn woonplaats, waar hij ook lange tijd als eerste-elftalspeler fungeerde, zijn contract met een jaar verlengd.