Van Wanrooy pakt meteen punt met sc ’t Zand

zaterdag 2F Woudrichem geeft vier keer een voorsprong weg, NOAD’32 veegt tranen weg en kan weer lachen

19:52 Vier keer kwam Woudrichem op voorsprong, maar net zo vaak kwam Heukelum langszij. Waarvan de vierde keer in de laatste minuut. Evenals vorige week verspeelde NOAD’32 in de slotfase een voorsprong. Toen sprongen de tranen bij supporters in de ogen, omdat er nog werd verloren. Deze keer konden de fans juichen, omdat Remy Schouwenaar in extremis toch nog de winnende maakte.