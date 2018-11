Van wedstrijden in de Kuip tot degradatie naar vierde klasse: 600 duels voor 19 clubs

De 48-jarige Maurice Schopenhouer kwam in actie voor negentien verschillende clubs. Hij maakte in het seizoen 1987/88 zijn debuut voor zondageersteklasser Unitas. Ondanks dat het zo'n 31 jaar geleden is, kan de uit Gorinchem afkomstige voetballer dat duel nog goed herinneren. ,,Trainer Jan Everse haalde me bij de selectie en ik mocht invallen in het duel met DFC bij een 0-1 achterstand. Ik scoorde twee keer en we wonnen met 2-1. Later dat seizoen werden we kampioen. In de hoofdklasse hadden degradeerden we."