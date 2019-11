Van Weerdenburg naast linksback nu ineens ook scorende spits bij OVC’26

Roberto Carlos, Giovanni van Bronckhorst of David Alaba, allemaal linksbacks die niet vies zijn van een doelpunt maken. Verdedigen is toch vaak de opdracht, dus een goal maken is niet altijd even makkelijk. Bij OVC’26 is Niek van Weerdenburg (26) de vaste linksachter, maar hij houdt ook wel van aanvallen. ,,In de kleedkamer maken ze nog wel eens een grapje: ‘Niek linksback? Dan zal die wel weer linksbuiten staan’”, lacht de man in kwestie.